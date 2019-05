Meglio di così non poteva iniziare la giornata per i tifosi nerazzurri. Questa mattina l’Inter ha ufficializzato sui propri canali social il lieto evento tanto sperato da mesi, ma ora realtà: Antonio Conte è il nuovo allenatore dei nerazzurri e da settimana prossima quindi ci si attende una netta rivoluzione anche in chiave mercato. Come già abbiamo detto ieri, il nuovo allenatore dell’Inter avrà un fine settimana incandescente, perché prima di parlare alla stampa e quindfi presentarsi al nuovo pubblico, dovrà compiere dei viaggi istituzionali. Dapprima la finale di Champions a Madrid, in programma domani, dove per la prima volta parlerà in maniera informale con la nuova dirigenza (sarà presente infatti il presidente Steven Zhang con Marotta e Ausilio). In seguito dovrà recarsi in Cina, dove da tradizione in questi anni il proprietario Zhang senior ha sempre volutop incontrare le nuove guide della panchina dell’Inter.

CONTE: “ECCOMI INTER, CONDIVIDIAMO LE STESSE AMBIZIONI”

Prima di intraprendere questi viaggi istituzionali, Antonio Conte ha voluto salutare sul canale ufficiale dell’Inter i suoi nuovi tifosi con un video molto suggestivo dove spiega i perché della sua scelta: “Finalmente , si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi, e di sfide davanti a me altrettante. Un club che non è da tutti, con i suoi tifosi che si chiederanno ‘Perché proprio io?’. Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame, la determinazione. Ora tocca a me. Ci sono, Inter”