Cristiano Ronaldo, altri guai dagli Usa: si riapre il caso Mayorga?

Come sappiamo Cristiano Ronaldo è da tempo al centro di una bufera per presunta violenza ai danni della 35enne Kathryn Mayorga, fatti che sarebbero accaduti nel 2009 e che il campione della Juventus ha sempre negato. Negli scorsi mesi gli avvocati hanno fatto muro tentando di far archiviare il caso, ma la novità è che sembra che gli avvocati della Mayorga abbiano rintracciato l’indirizzo torinese di Cristiano Ronaldo e siano pronti a citarlo in giudizio.

Cristiano Ronaldo-Mayorga, un caso ancora aperto

CASO APERTO per Cristiano Ronaldo. Tutt’altro che terminata quindi la vicenda che potrebbe costare tanto al campione in termini economici e di immagine. Ad oggi sembra che i legali della Mayorga abbiano quindi contattato l’Autorità centrale Italiana per consegnare la citazione e il reclamo dopo il rinvio di 180 giorni del giudice statunitense che ha concesso quindi più tempo per la convocazione.

IL CASO. La Mayorga sembra aver ricevuto 330.000 euro da Cristiano Ronaldo per mettere a tacere la vicenda e per questo non aveva mai rivelato il nome del presunto aggressore. Solo dopo la vicenda è tornata a galla e l’ex modella ha deciso di rivelare l’identità della persona che sta ufficialmente accusando. Da precisare che il portoghese ha sempre negato tutto sulla vicenda che è destinata ancora ad avere clamore e a pesare sulla carriera del campione.