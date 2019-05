Dopo aver acquistato la Fiorentina Rocco Commisso ha già in mente un rivoluzione: primo nome caldo è quello di Mirabelli

Con ormai la permanenza in Serie A confermata all’ultima giornata di campionato in casa contro il Genoa (0-0, pareggio che ha salvato entrambi i club) la Fiorentina ha annunciato un Cda d’urgenza con la quale potrebbe sancire il passaggio di proprietà dai Della Valle a Rocco Commisso già annunciato giorni fa.

Dopo aver rifiutato un’offerta nel 2018 sempre da parte di Commisso, i Della Valle questa volta potrebbero aver chiuso l’affare dopo una stagione da dimenticare e le molteplici contestazioni da parte dei tifosi.

LA FIORENTINA CHE VERRA’

Con l’arrivo in presidenza di Rocco Commisso la Fiorentina subirebbe una rivoluzione. L’italo-americano potrebbe sostituire l’attuale dirigente sportivo Corvino. Nomi caldi per il sostituto sono Massara ma soprattutto nelle ultime ore gira voce di un contatto con Massimiliano Mirabelli, pista molto più calda e plausibile (ex ds del Milan affiancato da Fassone attualmente senza vincoli contrattuali con alcun club).

Mirabelli gradirebbe la destinazione ed è interessato ad un ritorno in azione dopo le dimissioni dal Milan ma al momento non è aperta alcuna trattativa, seguiremo la vicenda nei prossimi giorni.

Una rivoluzione che però non tocca solo la dirigenza; messo in discussione anche Vincenzo Montella che al suo ritorno alla Fiorentina ha totalizzato solo 2 punti in 8 partite e che solo all’ultima giornata è riuscito insieme ai calciatori a confermare la permanenza della Fiorentina in Serie A.

Ora si aspetta solo la conferma del cambio presidenziale e solo allora si potrà dare il via alla rivoluzione con Mirabelli in pole.