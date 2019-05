Fiorentina-Milan, destini incrociati. 36.a giornata del campionato di Serie A. Alle ore 20.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, scenderanno in campo la Fiorentina di Vincenzo Montella (prima da ex) e il Milan di Rino Gattuso. Il match sarà visibile su Dazn. I viola padroni di casa hanno 40 punti in classifica, fuori da ogni discorso cercano di chiudere al meglio una stagione non certamente positiva. Il Milan di punti ne ha 56. I rossoneri sono al quinto posto, a pari merito con la Roma e a -3 dall’Atalanta che occupa l’ultimo posto utile per andare in Champions League. Momento complicato per la Fiorentina, che ha perso 4 delle ultime 5 partite. I viola non vincono in Serie A da febbraio. Il Milan arriva alla trasferta di questa sera dopo la vittoria interna contro il Bologna per 2-1. I rossoneri non vincono fuori casa dal 9 marzo scorso, quando si imposero per 2-1 sul campo del Chievo.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni. QUI FIORENTINA – Montella dovrebbe insistere sul “falso” 3-5-2. In porta Lafont, davanti a lui out per infortunio Pezzella, rimpiazzato da Ceccherini a completare la linea arretrata con Milenkovic e Vitor Hugo. A centrocampo, sulla destra dovrebbe essere riproposto ancora Mirallas con Biraghi sul fronte opposto. Al centro Fernandes play basso al posto dello squalificato Veretout, con Benassi e Dabo, anche se Gerson preme per un posto, mezzali. Davanti dovrebbe partire fuori Simeone, in favore del tandem Chiesa-Muriel. QUI MILAN – Gattuso comincia ad avere gli uomini un po’ contati, ma non è emergenza. Nel 4-3-3 rossonero c’è Donnarumma in porta, con Romagnoli che rientra a guidare la difesa dopo la squalifica, e dovrebbe essere affiancato da Zapata al centro. Abate più del rientrante Conti a destra, Rodriguez a sinistra. In mezzo sembrano pochi i dubbi: Bakayoko vertice basso, Kessie mezzala con Calhanoglu, arretrato per l’occasione, ma rimane aperta l’idea Mauri. Davanti confermato Piatek al centro, sulla destra c’è Suso. Sull’out mancino rimasto scoperto dovrebbe partire dal 1′ Borini, favorito su Castillejo.

Fiorentina-Milan, come seguire il match in tv e in streaming

Fiorentina-Milan, info streaming e diretta tv. Il terzo anticipo della 36.a giornata di Serie A Tim sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma questa sera alle ore 20.30, dunque, potrà essere seguito in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente dagli appositi store digitali l’applicazione di Dazn. I nuovi clienti potranno assistere a tutti gli eventi trasmessi in esclusiva dalla piattaforma di proprietà di Perform in maniera totalmente gratuita per i primi 30 giorni. Scaduto tale termine di visione, si è liberi di decidere se prorogare il proprio abbonamento acquistando il ticket dal costo di 9,99€, oppure interromperlo.

Fiorentina-Milan, i precedenti. L’ultimo faccia a faccia al Franchi tra le due formazioni è del 30 dicembre 2017:1-1 con reti di Simeone e Calhanoglu. Il Milan non vince a Firenze dal 26 marzo 2014: 2-0 con reti di Balotelli e Mexes. Ultimo successo casalingo dei viola contro i rossoneri è del 23 agosto 2015: 2-0 con reti di Marcos Alonso e Ilicic su calcio di rigore. In panchina allora c’erano Paulo Sousa per la Fiorentina e Sinisa Mihajlovic per il Milan. Sembra una vita fa.