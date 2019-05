Inter, countdown per Conte: anche il fratello nello staff

Con Luciano Spalletti ormai alle porte, Antonio Conte sarà il prossimo allenatore dell‘Inter, e fin qui non ci piove. I tempi dell’annuncio ancora non sono stati resi noti, però sono trapelate notizie su quello che sarà il suo staff nella prossima avventura nerazzurra. Le novità importanti sotto questo aspetto sono due: la prima è la presenza del fratello minore di Antonio, Gianluca (Laureato in Scienze Motorie), a rivestire un ruolo importante come quello di secondo allenatore. La seconda grande novità riguarda il ritorno alla beneamata da parte di Lele Oriali che, dopo aver lasciato lo staff di Roberto Mancini in Nazionale, prenderà in custodia il ruolo di club manager.

Gianluca Conte che verrà affiancato da Paolo Vanoli e Cristian Stellini; la delicata parte della preparazione fisico-atletica sarà sostenuta dallo spagnolo Julio Tous e Costantino Coratti, anche se bisogna ancora definire un capo reparto, entrambe conferme dello stesso Antonio Conte, così come il fidato nutrizionista Tiberio Ancora. Novità anche per il ruolo di preparatore dei portieri, il quale verrà affidato ad Adriano Bonaiuti, forte del suo rapporto col capitano dell’Inter Handanovic. Dunque una totale rigenerazione dello staff nerazzurro, che porta con sé aria nuova e tante buone speranze. Tifosi però che restano in attesa dell’inizio del mercato, sperando in qualche innesto di alto livello in grado di riportare la squadra a competere per qualcosa di davvero grande.