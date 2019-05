Senza finali di stagioni al cardiopalma l’Inter non vuole stare. A San Siro i nerazzurri conquistano a fatica i 3 punti contro il mai domo Empoli, e per il secondo anno consecutivo afferrano in extremis la Champions League. Icardi sbaglia un rigore che avrebbe potuto complicare la stagione meneghina, ma alla fine Spalletti ha raggiunto l’obiettivo prestabilito. Tuttavia il suo destino era già segnato da mesi, e in questa settimana l’allenatore toscano con ogni probabilità lascerà il posto ad Antonio Conte, pronto a creare a sua immagine e somiglianza l’Inter che verrà.

INTER, IN SETTIMANA PREVISTA FIRMA E PRESENTAZIONE DI CONTE

Come da copione, l’Inter è pronta nuovamente a cambiare allenatore. Nella testa di Zhang l’obiettivo per la prossima stagione, oltre a quello di andare più lontano possibile in Europa, sarà quello di ridurre il gap con la Juventus. Per questo motivo da tempo l’ombra di Antonio Conte si è fatta sempre più ingombrante, e adesso che la società nerazzurra ha raggiunto il suo obiettivo, anche l’ex allenatore del Chelsea sembra non avere più dubbi. In settimana dunque è previsto un incontro tra la società e Conte, dove già si passerà alle cose formali. Per lui pronto un contratto triennale fino a giugno 2022 da 12 milioni netti a stagione. La firma sul contratto è prevista entro mercoledì, mentre giovedì dovrebbe teneresi la conferenza stampa di presentazione. L’Inter riparte da Conte, e ormai la rivoluzione è solo questione di giorni.