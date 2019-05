Juventus-Atalanta, ultima casalinga in bianconero per Allegri. 37.esima e penultima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Alle ore 20.30, all’Allianz Stadium di Torino, scenderanno in campo la Juventus di Max Allegri e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il tecnico juventino è all’ultima panchina casalinga con i bianconeri, dopo l’addio ufficializzato ieri in conferenza stampa. La Juventus è già campione d’Italia, per l’ottava volta di fila, da diverse settimane. I bianconeri hanno 89 punti in classifica e vogliono chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. L‘Atalanta di punti ne ha 65. I bergamaschi sono al quarto posto in classifica, l’ultimo buono per partecipare alla prossima Champions League. Con 4 punti nelle prossime due partite la banda Gasperini è certa di qualificarsi per la coppa europea per club più prestigiosa. La Juventus non vince in campionato dal 20 aprile scorso, 2-1 interno sulla Fiorentina. L’Atalanta arriva a Torino dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, 0-2 con la Lazio. Sono 4 però le vittorie di fila per i bergamaschi in campionato.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni. QUI JUVENTUS – In difesa spazio a Barzagli al posto di Chiellini, anche per il numero 15 sarà l’ultima gara davanti al proprio pubblico. Szczesny andrà in porta, con De Sciglio, Bonucci e Alex Sandro a completare il reparto. In mediana spazio a Can, Pjanic e Matuidi, con Dybala, Ronaldo e Bernardeschi in attacco. Qualche dubbio sull’utilizzo di Kean dal primo minuto, ma il giovane attaccante azzurro dovrebbe entrare nel secondo tempo. QUI ATALANTA – Gollini andrà in porta supportato da Mancini, Djimsiti e Masiello. Assente Palomino, in difesa le scelte sono praticamente obbligate. A centrocampo spazio a Freuler e De Roon, con Hateboer e Gosens sugli esterni. Pasalic si gioca una maglia, ma a quanto pare si va verso la riconferma di Zapata e Ilicic in attacco, con Gomez tra le linee. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Juventus-Atalanta, come seguire il match in streaming e tv

Juventus-Atalanta, info streaming e diretta tv. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vedere Juventus-Atalanta in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Nell’ultimo turno di campionato la Juventus giocherà sul campo della Sampdoria, mentre l‘Atalanta ospiterà il Sassuolo.

Juventus-Atalanta, i precedenti a Torino. L’ultimo confronto giocato all’Allianz Stadium parla di una vittoria bianconera per 2-0: il 14 marzo 2018 decisero i gol di Higuain e Matuidi. L’ultimo pareggio a Torino tra le due squadre risale al 17 maggio 2009: un 2-2, per la Juve a segno Iaquinta e Cristiano Zanetti e per l‘Atalanta gol di Cigarini e Pellegrino. I bergamaschi non vincono a Torino contro i bianconeri dall’8 ottobre 1989: 1-0, con gol decisivo di Claudio Paul Caniggia. Il resto del programma odierno della 37.ma giornata di Serie A prevede: Chievo-Sampdoria (ore 12.30), Empoli-Torino (15.00), Parma-Fiorentina (15.00), Milan-Frosinone (18.00) e Napoli-Inter (20.30). La giornata si completerà domani con il Monday Night tra Lazio e Bologna, match in programma alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti potranno festeggiare la conquista della Coppa Italia.