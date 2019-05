Zaniolo. Di nuovo una brutta vicenda per Francesca Costa, nel giro di pochi mesi, mamma del centrocampista romano. Racconta infatti di essere stata rapinata all’Eur, non lontano dalla loro abitazione, più precisamente in Via dell’Aeronautica, da due banditi. Il tutto accade ieri, alle 11,30 del mattino. Aggressione dopo la quale ha sporto subito denuncia. Nicolò Zaniolo si è fatto subito sentire sui social: “Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi…”.«Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene».

La deposizione di Francesca Costa

Una brutta avventura dunque, per fortuna finita bene, in una zona per lo più tranquilla. Spiega così l’accaduto Francesca Costa ai carabinieri : “Ero appena scesa dalla macchina e mi stavo incamminando per svolgere delle commissioni nel quartiere ,quando sono stata avvicinata da due uomini in scooter. Indossavano i caschi, ma non sono in grado di dire di che colore fossero, né il modello del motorino. Di sicuro non erano armati mi hanno ordinato “dacci tutto quello che hai”. E così mi sono sfilata l’orologio che avevo al polso e ho consegnato anche la borsa, dentro c’erano le chiavi dell’auto”.



La sua auto,un BMW X6, è sempre rimasta parcheggiata li in via dell’Aereonautica, chiusa e senza segni di scasso. E’ difficile non pensare ad un collegamento tra i due furti, avvenuti in un tempo così breve. I carabinieri comunque si sono messi subito all’opera per trovare i responsabili dei furti, considerando che dal racconto i banditi potrebbero essere romani e forse anche di zona. Potrebbero aver pedinato la vittima e poi averla aggredita. Certo è che Francesca Costa in questo momento non si sente molto sicura. Il “Poi non lamentatevi” di Zaniolo potrebbe riferirsi quindi probabilmente alle voci di mercato che lo vogliono alla Juventus e al Tottenham.