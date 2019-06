L’Atalanta continua a muoversi su più fronti in chiave mercato. In attacco si attendono ulteriori stati d’avanzamento per Luis Muriel, ma bisognerà attendere la fine della Coppa America per poter ufficializzare il presunto passaggio del colombiano a Bergamo.

La caccia al vice Zapata è sempre aperta, e in attesa di sapere cosa farà il Napoli con Roberto Inglese, la società nerazzurra punta tutto su Leonardo Pavoletti.

ATALANTA, TUTTO SU PAVOLETTI

L’attaccante toscano è da sempre pupillo di Gasperini, e grazie alla sua fisicità e alla sua esperienza pluriennale in Serie A darebbe garanzie sul piano tecnico e tattico per un’ eventuale cambio della guardia con il colombiano tra Campionato e Champions.

Da convincere però c’è il Cagliari del Presidente Giulini, che non sembra intenzionato a cederlo facilmente. Il prezzo fissato per l’attaccante ex Genoa è sui 15 milioni, cifra che tutto sommato Percassi potrebbe anche sborsare, ma tutto dipenderà dalla trattaiva parallela con Luis Muriel, sempre più in stato avanzato e che a giorni potrebbe concludersi proprio per una cifra introno ai 15 milioni. L’Atalanta però sembra intenzionata a non mollare il colpo e nelle prossime settimane è possibile quindi un ulteriore contatto tra le parti, e solo allora sapremo se Leonardo Pavoletti vestirà nerazzurro. Con o senza Zapata.