Mercato Atalanta, due ex Inter per Gasperini

A centrocampo l’Atalanta continua a monitorare diversi profili. In attesa di riscontri positivi sul caso Malinovskyi e su Fofana, a centrocampo ecco spuntare un nome nuovo.

ATALANTA, IDEE GUARIN E PALACIO

Secondo alcune fonti, in giornata ci sarebbe stato un contatto con Fredy Guarin. L’ex Inter ora è in scadenza con lo Shangai Shenhua e avrebbe mostrato l’intenzione di tornare in Italia. Classe ’86, il colombiano potrebbe rivelarsi un jolly davvero importante per Gasperini, visto che l’ex Inter può ricoprire più ruoli sia in mediana che sulla trequarti.

Sempre di ex Inter parliamo, perché anche in attacco secondo quanto riporta SkySport, l’Atalanta starebbe pensando ad un idea low cost. Rodrigo Palacio non rinnoverà con il Bologna e sembra intenzionato a voler tentare un’ultima stagione in Champions con la maglia della Dea. Resta un ostacolo l’età anagrafica, visto che ha 37 anni, ma sappiamo che l’argentino è un pupillo di Gasperini, e da tre anni in ogni sessione estiva ci sono sempre stati contatti tra le parti. Rimane però una suggestione, perché andrebbe contro la filosofia secolare fatta di giovani della propria cantera, ma ora che la Champions ha portato appeal internazionale, in casa Atalanta tutto puà succedere, e qualche deroga la si può anche fare.