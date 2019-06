Settimana scorsa l’incontro esplorativo, ora la certezza: il Milan punta forte su Theo Hernandez, e da quanto è uscito dal colloquio avvenuto a Ibiza tra Maldini e il giocatore, anche quest’ultimo vuole vestire rossonero la prossima stagione.

MILAN, SI PUNTA AL PRESTITO PER LO SPAGNOLO

I contatti tra le parti sono ben avviati, e come già abbiamo scritto sopra, la volontà da parte del calciatore e del suo procuratore è quella di trasferirsi a Milano. Come sempre però da convincere c’è il Real Madrid, intenzionato a fare cassa con le varie cessioni, ma in queste ore Boban e Franck Massara stanno tentando di convincere Perez per la formula del prestito con obbligo di riscatto, una formula che potrebbe mettere d’accordo tutti soprattutto dal punto di vista del bilancio. Il centrocampista blanco avrebbe già rifiutato l’offerta del Bayer Leverkusen, e ribadisce la volontà di vestire rossonero. Se Ceballos rimane solo una suggestione di mercato, Theo Hernandez ora è diventato il vero primo obiettivo della società rossonera, e in casa Milan vogliono partire col botto, regalando a Giampaolo il primo colpo di questo nuovo ciclo di giovani speranze che alla lunga potrebbe davvero regalare molte emozioni e soddisfazioni anche ai più scettici.