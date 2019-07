Amichevoli Milan 2019: il programma estivo completo delle partite dei rossoneri

Amichevoli estive Serie A 2019: il programma dei match per le squadre del campionato

La preparazione del nuovo Milan di Marco Giampaolo non passa solo dal mercato, con gli arrivi ufficiali di Hernandez e Krunic e il quasi chiuso Bennacer, ma anche dai test sul campo, soprattutto in ottica di sperimentazione del 4-3-1-2 solitamente adottato dal tecnico ex Sampdoria. Sono quattro gli incontri ufficiali fin ora resi noti, tre dei quali saranno compresi nella International Champions Cup. Il primo si terrà il 24 luglio contro il Bayern Monaco. I freschi campioni di Germania saranno il primo vero test dei rossoneri, i quali avranno già avuto alle spalle due settimane di preparazione. Quattro giorni dopo i ragazzi di Giampaolo se la vedranno con il Benfica, match, sulla carta un po’ più alla portata del Milan. E chissà che non possa essere una occasione per parlare di mercato con i portoghesi, infatti a Massara, Maldini e Boban interessa il giovane centrocampista Gedson Fernandes, classe 1999 valutato 30 milioni. Il 3 di agosto, invece, capitan Romagnoli e compagni incontreranno il Manchester United di Solskjaer, il quale ha definito lo scontro con la squadra milanese un vero e proprio test del livello della prossima premier, di certo una dichiarazione che fa piacere ad una squadra blasonata in difficoltà come il Milan. La settimana successiva il 10 agosto, il Milan sarà in Kosovo, per affrontare il Fc Feronikeli, club di spicco della massima divisione del Kosovo. Insomma sarà una estate ricca di impegni di preparazione e di mercato per i rossoneri, la domanda resta la stessa: il Milan sarà pronto e all’altezza al momento dell’inizio del campionato?