Terzo posto in classifica, una storica (nonché inedita) qualificazione ai gironi di Champions e miglior attacco del campionato. Possono bastare già questi dati per coronare l’Atalanta come una delle squadre più in forma e migliori d’Europa nella passata stagione. In tutto il continente la squadra di Gasperini si è mostrata in tutta la sua bellezza, e proprio il frutto di un lungo lavoro l’ha portata in un certo senso sul tetto d’Italia in una particolare classifica di rendimento che la vede addirittura davanti ad altre big italiane.

SOCCER POWER INDEX, L’ATALANTA DAVANTI ALLA JUVENTUS

Recentemente il sito web FiveThirtyEight, un sito che si occupa prettamente di creare sondaggi che spaziano dalla politica allo sport, ha voluto creare una classifica europea in base al Soccer Power Index (SPI), un particolare indice che si basa non tanto sul rendimento di ogni singola squadra nella stagione precedente, ma sulla sua efficenza in ambito difensivo e offensivo, quindi tenendo conto di quanti gol potrebbe fare o subire in un’ipotetica partita in campo neutro contro una squadra di medio-alto livello. Prima fra tutti spicca il Manchester City, seguito da Bayern Monaco e Liverpool. In Serie A, a sorpresa, non è la Juventus a primeggiare, ma è proprio l’Atalanta, che grazie al suo migliore attacco sicuramente merita di stare davanti all’Inter (14a), alla Juventus (15a), Napoli (18a), passando a metà classifica dove stazionano Roma e Milan (rispettivamente 41a e 42a).