Calcio, Serie A: ufficializzate le date della nuova stagione, si comincia il 24 agosto

Nella tarda mattinata la Lega Calcio ha ufficializzato le date del campionato di Serie A 2019-2020 che comincerà sabato 24 agosto con i soliti anticipi che verranno diramati quando sarà stilato il calendario (martedì 30 luglio); la trentottesima ed ultima giornata si disputerà domenica 24 maggio a tre settimane dall’inizio dei Campionati Europei (12 giugno-12 luglio), dunque bocciata la proposta del ct azzurro Roberto Mancini che chiedeva di anticipare di una settimana la fine del campionato, in vista proprio di Euro 2020.

Saranno tre i turni infrasettimanali che si giocheranno come al solito mercoledì (con un anticipo al martedì e uno al giovedì): 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile; mentre le soste saranno in tutto cinque, di cui quattro per gli impegni della varie Nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo) e una per fine anno (29 dicembre). L’ultima giornata solare si giocherà il 22 dicembre per poi riprendere il 5 gennaio; per quanto riguarda la Supercoppa Italiana che si giocheranno Juventus e Lazio rispettivamente vincitrice del campionato e della Coppa Italia, si dovrebbe disputare in Arabia Saudita (Gedda) come nell’edizione della scorsa stagione, ma paese e data verranno ufficializzate nelle prossime settimane.

Serie A, le date principali della stagione 2019-20

Inizio campionato

Sabato 24 agosto 2019

Turni infrasettimanali

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

Soste

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Fine campionato

Domenica 24 maggio 2020