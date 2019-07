Le squadre di Serie A si stanno attrezzando sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione che si annuncia davvero interessante sul piano tecnico. Se Juventus e Napoli si daranno ancora battaglia per lo scudetto, Inter, Milan e Roma proveranno a recitare la parte delle outsiders. In attesa di scoprire come arriveranno le 20 squadre del campionato, oggi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2019/2020, compresi i turni infrasettimanali e di Coppa Italia.

CALENDARI SERIE A E COPPA ITALIA: NIENTE BOXING DAY E SOSTE LUNGHE

La data d’inizio del campionato è il 25 agosto, e terminerà il 24 maggio 2020. Novità di quest’anno è la cancellazione del Boxing day che non ha riscosso grande successo nella passata stagione. In programma ci sono 3 turni infrasettimanali che non prevedono la data natalizia. Ci sarà però una sosta invernale di circa una settimana, dal 29 dicembre al 5 gennaio.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, anche quest’anno le prime otto del campionato inizieranno a disputare gli ottavi nel nuovo anno. Per le altre i turni preliminari inizieranno dal 4 agosto, fino al 18. Il 4 dicembre sarà la data del quarto turno che poi aprirà la strada per gli ottavi che si svolgeranno a partire dal 15 gennaio fino al 22. I quarti si disputeranno il 29 gennaio, mentre la finalissima verrà disputata il 13 maggio, sempre all’Olimpico di Roma.