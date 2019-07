Lazio-Top 11 Cadore 12-0: poker dell’argentino Correa nella seconda amichevole estiva

Nella seconda amichevole estiva la Lazio di Simone Inzaghi ha sconfitto per 12-0 la Top 11 Cadore in una gara durata 80 minuti. In evidenza l’argentino Correa autore di quattro reti, mentre doppietta dell’olandese di origini giamaicane Djavan Anderson. Prossimo match domenica 21 contro la Triestina (Serie C) di mister Massimo Pavanel.

Lazio-Top 11 Cadore, i marcatori

16′ Cataldi, 25′ Immobile, 27′ Caicedo, 31′ Immobile, 47′ Adekanye, 49′, 51′, 64′ , 65′ Correa, 61′ rig. Jony, 76′, 80′ Anderson.

Lazio primo tempo: Guerrieri; Wallace, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile.

Lazio secondo tempo: Adamonis; Vavro, Jorge Silva, Acerbi; Anderson, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye.

Lazio-Top 11 Cadore, presentazione match

Oggi pomeriggio (ore 17) allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno) seconda amichevole estiva per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo il primo test di domenica scorsa contro la squadra locale del paese, cercherà di

mettere ancor più minuti sulle gambe in vista soprattutto dei prossimi match di livello più alto a cominciare da quello di domenica 21 luglio contro la Triestina.

Il mister dei biancocelesti nella sgambatura di domenica vinta 18-0 ha testato subito i nuovi arrivati Vavro e Lazzari fin dal primo minuto, mentre nella ripresa ha esordito l’attaccante classe 2000 Adekanye; i tre neo acquisti hanno mostrato una buona forma anche se ovviamente il livello dilettantistico degli avversari deve rinviare ogni giudizio alle prossime gare più probanti, ma per ora Inzaghi è contento di come si sono inseriti nel gruppo; lunedì sono arrivati anche Radu, che ha risolto i problemi avuti nelle scorse settimane con la società, l’altro nuovo acquisto Jony e infine Durmisi e Badelj, con quest’ultimi due che molto probabilmente verranno ceduti se arrivassero delle offerte soddisfacenti.

La formazione titolare odierna dovrebbe cambiare rispetto a quella tre giorni fa con Guerrieri in porta, difesa a tre con Wallace a destra, Radu a sinistra e Acerbi centrale, centrocampo a cinque dove ai lati ci saranno Lulic e Lazzari, mentre nel mezzo Milinkovic-Savic, Badelj e Cataldi, mentre in avanti la coppia Immobile-Caicedo.

E’ dall’estate del 2012 (escludendo il 2016) che la Top 11 del Cadore testa i muscoli della Lazio durante i primi giorni di ritiro, questi i sei precedenti:

2012: Top 11 Cadore-Lazio 0-11

2013: Top 11 Cadore-Lazio 0-8

2014: Top 11 Cadore-Lazio 0-9

2015: Top 11 Cadore-Lazio 1-9

2017: Top 11 Cadore-Lazio 1-9

2018: Top 11 Cadore-Lazio 0-14

Lazio-Top 11 Cadore, dove vedere il match in tv e streaming

Il match amichevole tra Lazio-Top 11 Cadore in programma oggi alle ore 17 sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (a pagamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi.

Per chi non potrà sintonizzarsi sul canale tematico, un altro modo di per seguire il match è il canale radiofonico della società capitolina, ovvero Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo, scaricando l’app ufficiale.