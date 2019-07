Sorteggio Calendario Serie A, comincia la nuova stagione. La sfida alla Juventus campione d’Italia parte ufficialmente nel pomeriggio di oggi. Dalle ore 18.45 comincerà la cerimonia del sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020. Ancora 20 squadre in campo, per un torneo che prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto. Rispetto allo scorso campionato non ci sono più Chievo, Frosinone ed Empoli. Saranno presenti invece le neopromosse Lecce, Brescia e Verona. Non ci sarà il calendario asimettrico, come in Premier League. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino. Gli incontri tra le società: Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse. Salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata.



Sorteggio Calendario Serie A, le date e gli orari della nuova stagione

Sorteggio Calendario Serie A, come seguire il campionato. Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) mentre l’ultima sarà a cavallo di capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il Boxing Day dopo una sola stagione. Confermate le indicazioni della scorsa stagione per le altre partite. il sabato tre match alle ore 15, 18 e 20,45, Domenica lunch time alle 12.30, le partite delle 15, una alle 18 e il posticipo alle 20,45.

Sorteggio Calendario Serie A, come seguire la cerimonia in tv e streaming

Sorteggio Calendario Serie A, info diretta tv e streaming. Come detto la cerimonia comincerà alle ore 18.45. Dalle 19 in poi ci sarà il sorteggio per stabilire l’ordine dei match della Serie A 2019/2020. La presentazione dei calendari sarà seguita in diretta su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky e 481 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202) a partire dalle 18.45. Per chi non fosse a casa, nessun problema: la compilazione dei calendari sarà visibile anche in streaming sul sito skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport. In più c’è anche il servizio Sky Go, gratuito e dedicato a tutti gli abbonati Sky, fruibile da pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. La Juventus vince il campionato dal 2011/2012: 3 scudetti con Antonio Conte in panchina e 5 con Massimiliano Allegri. L’ultima squadra diversa ad aver conquistato lo scudetto è stato il Milan, nella stagione 2010/2011, sempre con Allegri in panchina.