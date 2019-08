Juventus, non solo Ronaldo. Problemi anche per Sarri

La Juventus scenderà in campo alle 17 per la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, nella tenuta di proprietà della famiglia Agnelli. Un appuntamento estivo molto sentito dai tifosi bianconeri che ogni anno si ritrovano a migliaia nel piccolo comune alle porte di Torino, per vedere i loro beniamini affrontarsi tra di loro. Quest’anno, però, sarà una sgambata particolare perché saranno assenti due pezzi da novanta per i bianconeri, ovvero Cristiano Ronaldo e l’allenatore Maurizio Sarri.

L’influenza ferma Sarri

Se per il campione portoghese si tratta di un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro, a fermare Sarri è stata una banale influenza. Come riferito da Sky Sport, il tecnico toscano è rimasto nel pullman della squadra per ricevere le cure mediche per combattere l’attacco influenzale che lo ha afflitto in questi giorni. Di conseguenza sarà costretto a non poter coordinare i suoi giocatori dalla panchina, per il tradizionale test amichevole tra la Juventus A e la Juventus B. Per Sarri sarebbe stata la prima amichevole a Villar Perosa, un’occasione molto attesa dai tifosi e dalla famiglia Agnelli per vedere all’opera da vicino i propri giocatori. Invece, l’edizione di quest’anno mancherà del condottiero dei bianconeri e del giocatore simbolo.

A Villar Perosa grande entusiasmo, anche senza Ronaldo e Sarri

Le grandi assenze di Cristiano Ronaldo e di Maurizio Sarri, però, non dovrebbero condizionare più di tanto l’atmosfera piena di entusiasmo nel piccolo paese in provincia di Torino. Tanti tifosi hanno atteso per diverse ore l’arrivo dei propri idoli al campo, avvenuto poco fa. E c’è grande curiosità per capire se il grande entusiasmo dei sostenitori bianconeri si tramuterà nella tradizionale invasione di campo che interrompe prima del tempo la partitella in famiglia. Anche se ci saranno due idoli in meno da abbracciare per i tanti tifosi juventini.