Bologna-Spal, via al weekend di Serie A. 2.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, scenderanno in campo i rossoblu padroni di casa di Sinisa Mihajlovic e la Spal di Leonardo Semplici. Si apre con il derby emiliano il secondo turno del massimo campionato di calcio italiano. Il Bologna è reduce da un pareggio esterno sul campo del Verona. La Spal ha perso all’esordio sul proprio campo per 3-2 contro l‘Atalanta. I ferraresi erano anche andati sul doppio vantaggio, ma poi i bergamaschi hanno rimontato con il gol di Gosens e la doppietta di Muriel. In casa bolognese la bella notizia riguarda Sinisa Mihajlovic, che sarà regolarmente in panchina. Il tecnico serbo ha concluso il primo ciclo di terapie per affrontare la leucemia che lo ha colpito ed è sulla via della guarigione.

Bologna-Spal, le probabili formazioni. QUI BOLOGNA – Questo il probabili schieramento dei rossoblu dal primo minuto, Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denwsil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone N.; Destro. All. Mihajlovic. QUI SPAL – Niente rivoluzioni per Semplici ,che dovrebbe mandare in campo la seguente formazione, SPAL (3-5-1-1): Berisha E.; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco F.; Petagna. All. Semplici.

Bologna-Spal, come seguire il match in tv e streaming

Bologna-Spal, info tv e streaming. Il derby emiliano potrà essere seguito sui canali Sky Sport. In particolare il match del Dall’Ara sarà trasmesso su Sky Sport Serie A (202 del telecomando Sky e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del telecomando Sky). Per quanto riguarda lo streaming c’è il servizio Sky Go, disponibile gratuitamente per gli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. La 2.a giornata del campionato di Serie A continuerà sabato con Milan-Brescia (ore 18) e Juventus-Napoli (20.45). Domenica le altre partite: Lazio-Roma (18), Atalanta-Torino (20.45), Cagliari-Inter (20.45), Genoa-Fiorentina (20.45), Lecce-Verona (20.45), Sassuolo-Sampdoria (20.45) e Udinese-Parma (20.45). Dopo questo turno ci sarà la prima pausa per gli impegni delle Nazionali. La Serie A tornerà in campo il prossimo 14 settembre.

Bologna-Spal, i precedenti. Una vittoria per parte negli ultimi due confronti tra le due squadre al Dall’Ara. Nella scorsa stagione vinsero i ferraresi per 1-0, gol decisivo di Kurtic nel secondo tempo. L’ultimo pareggio tra Bologna e Spal, con i rossoblu padroni di casa, risale addirittura al 1956.