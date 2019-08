Fiorentina-Napoli, precedenti e statistiche: i partenopei non si impongono al Franchi da quasi cinque anni

Oggi sabato 24 agosto parte ufficialmente il campionato di Serie A e sicuramente il match clou della prima giornata si giocherà al Franchi (ore 20.45) tra Fiorentina-Napoli, una gara sempre molto calda soprattutto per la rivalità tra le due tifoserie che anche quest’oggi gremiranno lo stadio toscano. Per il neo presidente italo-americano Rocco Commisso sarà un battesimo di fuoco per la prima partita da numero uno dei viola

Fiorentina-Napoli, precedenti e statistiche

Sono ben 70 i precedenti giocati in casa dei gigliati e lo score recita 36 vittorie per i padroni di casa, 16 successi degli ospiti e 18 pareggi; le reti complessive sono 107 a 58. Sono quasi cinque anni che gli azzurri non riescono ad espugnare Firenze, l’ultima volta successe il 9 novembre 2014 quando al timone del Napoli c’era lo spagnolo Rafael Benitez e in quell’occasione bastò una rete di Gonzalo Higuain al 62′ per dare tre punti alla sua squadra. Negli ultimi quattro campionato si sono registrati tre pareggi e la vittoria della Fiorentina per 3-0 (tripletta di Giovanni Simeone), famosa perchè i partenopei erano scesi in campo ancora speranzosi di vincere lo scudetto, visto che con un ipotetico successo si sarebbero portati a un solo punto dalla Juventus a tre giornate dalla fine.

Di seguito i risultati delle ultime cinque stagioni con i relativi marcatori:

2018-2019: Fiorentina-Napoli 0-0

2017-2018: Fiorentina-Napoli 3-0 34′, 62′ e 93′ Simeone

2016-2017: Fiorentina-Napoli 3-3 25′ Insigne (N), 52′ Bernardeschi (F), 68′ Mertens (N),

69′ Bernardeschi (F), 82′ Zarate (F), 94′ rig. Gabbiadini (N)

2015-2016: Fiorentina-Napoli 1-1 6′ Alonso (F), 7′ Higuain (N)

2014-2015: Fiorentina-Napoli 0-1 62′ Higuain (N)

Il risultato più frequente fatto registrare tra le due squadre è stato il pareggio per 1-1 (dieci volte), mentre per cinque volte i padroni di casa hanno vinto con quattro reti di scarto (la più recente nel 1997-98 per 4-0), mentre gli ospiti una volta, più precisamente nel 2011-12, sono usciti vincitori per 3-0.

Da ricordare un 4-2 dei viola nella stagione 1991-92 con tripletta del compianto Stefano Borgonovo che quel giorno fece impazzire la difesa napoletana.

Arbitro del match sarà Davide Massa della sezione di Imperia coadiuvato dagli assistenti Tegoni ed Alassio, quarto uomo Doveri; al Var Valeri, mentre l’Avar sarà Mondin.