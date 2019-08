Inter-Lecce, esordio da ex per Conte. 1.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Lunedì 26 agosto, alle ore 20.45, scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte e il Lecce di Fabio Liverani. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il match sarà visibile su Dazn. Primo Monday Night stagionale con un esordio particolare per il tecnico interista, che è stato giocatore e capitano della squadra salentina. La Serie A riparte con 20 squadre: le prime 4 classificate andranno in Champions League, quinta e sesta in Europa League e le ultime tre piazzate retrocedono in Serie B. L‘Inter riparte dal nuovo allenatore e da grandi colpi di mercato come Godin, Barella e Lukaku. Missione salvezza per il Lecce che torna in Serie A dopo 6 anni di assenza dalla massima serie calcistica italiana. I salentini hanno già giocato una partita ufficiale, battendo per 4-0 la Salernitana in Coppa Italia.

Inter-Lecce, le probabili formazioni. Questi i probabili schieramenti iniziali del match, INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte. LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Lapadula, Falco. All. Liverani. In casa nerazzurra resta da capire la situazione di Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha scelto il numero 7, dopo che la 9 è finita sulle spalle di Lukaku. Al momento l’ex capitano interista sembra sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro. Ma fino al 2 settembre può succedere di tutto. E il contrario di tutto.

Inter-Lecce, come seguire il match in tv e streaming

Inter-Lecce, info tv e streaming. Il primo Monday Night stagionale della Serie A 2019/2020 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. La piattaforma che opera su internet anche in questo campionato trasmetterà 3 partite per ogni turno. Dazn concede di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento.

Inter-Lecce non si gioca dalla stagione 2011/2012. Precisamente dal 21 novembre 2011, quando i nerazzurri si imposero per 4-1. I salentini non vincono a San Siro dal novembre 2000, vittoria per 1-0. Da allora ci sono state 7 vittorie di fila casalinghe per l’Inter.