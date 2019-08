Milan-Cesena streaming e diretta TV Amichevole, dove vedere il match oggi 17 agosto

Il precampionato del Milan di Marco Giampaolo si concluderà contro il Cesena di Francesco Modesto. Alle ore 20:30 la partita sarà visibile su Milan Tv e su Sky Go. Sarà la prima amichevole estiva di Frank Kessiè contro la sua ex squadra, dopo essere stato al centro di molte voci di mercato e con un futuro che, a questo punto, sembra essere ancora rossonero. Un altro giocatore al centro del mercato che rientra nella lista dei convocati è Andrè Silva, il quale non è stato ancora ceduto. Per il portoghese è al lavoro il suo agente Jorge Mendes, il quale ne sta discutendo col Siviglia. Out praticamente tutti gli innesti estivi, con Theo Hernandez che rientrerà a settembre, Rafael Leao è rimasto vittima di un leggero infortunio e Krunic e Bennacer fuori dalla lista. Il che porterà Giampaolo a riproporre l’undici estivo che è stato costante in queste amichevoli estive, con la coppia Piatek-Castillejo davanti, Suso alle loro spalle, gli ottimi Biglia e Borini (tra i migliori nel precampionato) affiancati da Calhanoglu. Alle loro spalle agiranno Romagnoli e Musacchio in mezzo e Calabria e Rodriguez sulle fasce. In porta, nonostante le continue voci che vorrebbero un suo trasferimento, ci sarà nuovamente Gigio Donnarumma. Per il Cesena, che probabilmente partirà con un 3-4-3, gli interpreti più probabili saranno Agliardi in porta, Brignani, Sabato e Ricci sulla linea difensiva, Cappellini, Rosaia, Franco e Valeri sulla mediana e il terzetto offensivo composto da Borello, Sarao e Russini. Sarà un test importante per entrambe le compagini, con la possibilità di un ultima verifica delle condizioni dei giocatori prima dell’avvio ufficiale della stagione 2019/2020 (nonostante il Cesena abbia già cominciato con la Coppa Italia).