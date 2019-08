Serie A: ecco i big match della stagione 2019-20 su Sky e DAZN

Ieri pomeriggio la Lega Serie A ha ufficializzato la ripartizione dei big match del massimo campionato su Sky e DAZN per la stagione 2019-20. Saranno complessivamente venti le gare considerate di primo piano e ovviamente il canale satellitare di Murdoch la farà da padrona con sedici gare in esclusiva, mentre la piattaforma di Perform Group si accontenterà della visione di quattro incontri. Quest’ultima farà vedere ai suoi abbonati il derby della Madonnina, quello della Mole e Lazio-Juventus nel girone di andata, invece nel ritorno ci sarà Milan-Juventus.

Tutto il resto dei big match andrà in onda su Sky a cominciare dalla super sfida della seconda giornata tra Juventus-Napoli, per poi proseguire con Inter-Juventus della settima giornata e Juventus-Milan della dodicesima; si finirà in bellezza con Inter-Napoli e Juventus-Roma in programma rispettivamente alla penultima ed ultima giornata (17 e 24 maggio).

Serie A, elenco completo dei big match

2 giornata: Juventus-Napoli – Sky

4 giornata: Milan-Inter – DAZN

7 giornata: Inter-Juventus – Sky

11 giornata: Torino-Juventus – DAZN

11 giornata: Roma-Napoli – Sky

12 giornata: Juventus-Milan – Sky

13 giornata: Milan-Napoli – Sky

15 giornata: Inter-Roma – Sky

15 giornata: Lazio-Juventus – DAZN

18 giornata: Napoli-Inter – Sky

19 giornata: Roma-Juventus – Sky

21 giornata: Napoli-Juventus – Sky

23 giornata: Inter-Milan – Sky

26 giornata: Juventus-Inter – Sky

30 giornata: Roma-Napoli – Sky

31 giornata: Milan-Juventus – DAZN

32 giornata: Napoli-Milan – Sky

34 giornata: Inter-Roma – Sky

37 giornata: Inter-Napoli – Sky

38 giornata: Juventus-Roma – Sky