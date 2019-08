Finalmente ci siamo perchè tra sabato 24 e domenica 25 agosto comincerà il campionato di Serie A stagione 2019-20 con la Juventus che partirà per l’ennesima volta favorita, seguita sulla carta dal Napoli esattamente come nello scorso torneo. L’Inter del neo tecnico Antonio Conte proverà a mettere il bastone tra le due contendenti al titolo, mentre Atalanta, Milan, Roma e Lazio presumibilmente si giocheranno il quarto posto però attenzione sempre alle solite note come Torino e Sampdoria, ma anche alla Fiorentina che potrebbero essere delle outsiders pericolose.

In questa prima giornata si parte proprio con Juventus e Napoli che prima dello scontro diretto della settimana prossima giocheranno rispettivamente in trasferta contro Parma e Fiorentina; nei match domenicali ci sarà l’intrigante sfida tra le città di Roma e Genova con i giallorossi che ospitano i grifoni rossoblu, mentre i biancocelesti andranno a giocare sul campo dei blucerchiati; impegni in trasferta anche per Atalanta e Milan contro Spal e Udinese. Chiudono il quadro della domenica le sfide salvezza Cagliari-Brescia e Verona-Bologna. Il posticipo vedrà invece il debutto di Conte sulla panchina nerazzurra che a San Siro sfiderà il neopromosso Lecce.

Serie A, telecronisti 1.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Parma-Juventus, sabato 24 agosto ore 18 (Sky Sport Serie A, 202)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Fiorentina-Napoli, sabato 24 agosto ore 20.45 (Sky Sport Serie A, 202)

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

Udinese-Milan, domenica 25 agosto ore 18 (Sky Sport Serie A, 202)

Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti

Cagliari-Brescia, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport 254)

Telecronaca: in attesa di essere comunicati

Verona-Bologna, domenica 25 agosto ore 20.45 DAZN

Telecronaca: in attesa di essere comunicati

Roma-Genoa, domenica 25 agosto ore 20.45 DAZN

Telecronaca: in attesa di essere comunicati

Sampdoria-Lazio, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport Uno, 201)

Telecronaca: Dario Massara e Massimo Ambrosini

Torino-Sassuolo, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: in attesa di essere comunicati

Spal-Atalanta, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport Serie A, 202)

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Carolina Morace

Inter-Lecce, lunedì 26 agosto ore 20.45 DAZN

Telecronaca: in attesa di essere comunicati