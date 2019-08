Squalificati Serie A, Balotelli out fino a settembre. Nel weekend del 24-25 agosto riparte il campionato di calcio di Serie A. 20 squadre al via a caccia della Juventus, 8 volte di fila campione d’Italia. Non ci sono più le retrocesse Frosinone, Empoli e Chievo. Al loro posto le neopromosse Verona, Lecce e Brescia. Proprio le rondinelle lombarde hanno messo a segno un interessante colpo di mercato in queste ore: il ritorno in Italia di Mario Balotelli. L’ex Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nizza e Marsiglia torna in Serie A dopo 3 anni. L’ultima esperienza era stata al Milan, nella stagione 2015/2016. Poi 3 stagioni in Francia, 2 con il Nizza e 1 con il Marsiglia. SuperMario però dovrà attendere per fare il suo nuovo debutto in Serie A, in quanto deve scontare una vecchia squalifica di 4 giornate. Balotelli tornerà disponibile alla quinta giornata, quando il Brescia giocherà contro la Juventus.

Squalificati Serie A, gli altri assenti della prima giornata di campionato

Squalificati Serie A, ecco gli indisponibili per il debutto. Sono 9 in tutto gli squalificati per la prima giornata della Serie A 2019/2020. Oltre a Balotelli non potranno scendere in campo:

Josip Ilicic, Atalanta

Ales Mateju, Brescia

Marko Pajac, Cagliari (presto Genoa)

Fabio Depaoli, Sampdoria

Francesco Magnanelli, Sassuolo

Domenico Berardi, Sassuolo

Luigi Vitale, Verona

Samuel Di Carmine, Verona

Si viene squalificati al raggiungimento delle 5 ammonizioni oppure in caso di espulsione diretta dal campo.

Questo il quadro completo della prima giornata della Serie A 2019/2020:

24/08/2019 Sabato 18.00 Parma-Juventus SKY

24/08/2019 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli SKY

25/08/2019 Domenica 18.00 Udinese-Milan SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 Cagliari-Brescia SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 Hellas Verona-Bologna DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 Roma-Genoa DAZN

25/08/2019 Domenica 20.45 Sampdoria-Lazio SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 SPAL-Atalanta SKY

25/08/2019 Domenica 20.45 Torino-Sassuolo SKY

26/08/2019 Lunedì 20.45 Inter-Lecce DAZN