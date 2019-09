Brescia-Bologna diretta Tv e streaming Serie A dove vedere il match di oggi 15 settembre

Il Bologna arriva da due risultati utili consecutivi contro Hellas e Spal, figli dell’ottimo mercato dei rossoblu e dell’entusiasmo trasmesso dalla lotta di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia. Il Brescia cerca di riprendere in mano il proprio destino dopo il k.o contro il Milan in quel di San Siro, sconfitta non pesante e con aspetti positivi da riproporre in questa partita più alla portata per il club neopromosso. I Bresciani saranno ancora orfani di Mario Balotelli e punteranno nuovamente su Donnarumma. Entrambe le squadre cercano i tre punti, perchè l’obbiettivo è quello di mettere in cascina il prima possibile i punti salvezza, onde evitare finali di stagione ansiogeni e difficili da gestire psicologicamente. L’impressione è che il Bologna parta favorita e possa provare a portare la propria stagione su un livello superiore rispetto alla semplice lotta salvezza. Il Brescia, invece, risulta ancora un po’ acerbo, ma con grandi margini di miglioramento e con una concreta possibilità di rimanere in zona serie A per qualche anno ancora. La partita sarà visibile su Sky Sport e la diretta streaming sarà disponibile su Tuttomercatoweb e Goal.com. Brescia-Bologna: la neopromossa che sogna in grande contro l’esercito delle grandi ambizioni guidato dal condottiero Mihajlovic, chi la spunterà?