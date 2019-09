Buon compleanno, Genoa! Arriva un augurio speciale per i 126 anni del club

Giornata speciale per tutta la Genova Rossoblu. Il Grifone, oggi, compie 126 anni, una cifra che lo rende il club più longevo d’ Italia ancora in attività. Una storia gloriosa quella del Genoa che, partita dall’ iniziativa di alcuni nobili inglesi appassionati di diversi sport (in particolar modo del cricket), diedero vita a uno dei club più vincenti nella storia del nostro calcio.

Ben nove scudetti conquistati a cavallo degli anni 10′ e 20′ del 900, che hanno fatto del Genoa il primo vero e proprio cub professionistico a praticare anche qui da noi il gioco del Football e ad importare schemi all’ avanguardia come il “sistema” forgiato da Herbert Chapman.

Oggi, terminati i fasti di quegli anni, la squadra continua ad alternare annate esaltanti ad altre meno fortunate sotto il profilo dei risultati. Il campionato, quest’ anno, sembra essere iniziato nei migliori dei modi e, complice l’ andamento altalenante dei rivali Doriani, l’ entusiasmo imperversa tra i tifosi.

A rendere omaggio alla formazione rossoblu in questo giorno di festa ci ha pensato anche Diego Milito, che proprio col Genoa ottenne la definitiva consacrazione nel 2009, ormai alla soglia dei trent’ anni. 24 gol per lui in quell’ annata, che l’ argentino ha voluto ricordare con un post su Instagram:

“Orgoglioso di aver indossato questa maglia: tanti auguri, grifone!“, si legge nel messaggio postato dall’ attaccante.