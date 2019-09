Cagliari-Genoa, via al weekend di serie A. 4.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Venerdì 20 settembre scenderanno in campo il Cagliari di Rolando Maran e il Genoa di Aurelio Andreazzoli. Si gioca alla Sardegna Arena e il calcio d’inizio è in programma per le ore 20.45. I padroni di casa sono reduci dalla prima vittoria stagionale in campionato, 3-1 sul campo del Parma. Gli ospiti invece hanno subito il primo stop, perdendo 2-1 in casa contro l’Atalanta. Il Cagliari non vince in casa dallo scorso 20 aprile, quando sconfisse 1-0 il Frosinone. I sardi hanno perso le prime due gare interne di questo campionato, 0-1 con il Brescia e 1-2 con l’Inter. Di contro il Genoa non vince in trasferta da quasi 8 mesi. L’ultimo successo dei rossoblu è del 28 gennaio, per 3-1 sul campo dell’Empoli.

Cagliari-Genoa, le probabili formazioni. QUI CAGLIARI – In casa rossoblu tengono banco le condizioni di Nainggolan, ma il belga continua ad allenarsi separatamente rispetto al resto del gruppo e difficilmente sarà della gara. Il centrocampo verrebbe quindi ridisegnato da Maran con Cigarini in regia e Castro sulla trequarti. Da valutare anche lo stato di forma di Pellegrini, sostituito nel match contro il Parma, al suo posto pronto Lykogiannis. In avanti confermato il tandem Simeone-Joao Pedro. QUI GENOA – Sul fronte ligure Andreazzoli porterà con sé fino alla viglia il dubbio su Saponara, in ballottaggio con Radovanovic per l’eventuale cambio modulo. Kouamé e Pinamonti costituiranno la coppia offensiva, conferme per Barreca e Ghiglione sugli esterni. (fonte:calciodangolo.it).

Cagliari-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Cagliari-Genoa, info streaming e tv. Il match della Sardegna Arena potrà essere seguito sui canali Sky Sport. In particolare la partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 del telecomando Sky e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del telecomando Sky). Per quanto riguarda lo streaming c’è il servizio Sky Go, disponibile gratuitamente per gli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.