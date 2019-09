Genoa-Atalanta streaming, orario e probabili formazioni della terza giornata di Serie A

Il lunch-match di questa terza giornata di Serie A prevede uno scontro molto interessante tra Genoa e Atalanta. Il Grifone, è reduce da quattro punti conquistati contro due “big” come Roma e Fiorentina. Risultati che, di certo, galvanizzano la compagine allenata da Aurelio Andreazzoli che si candida ad essere una delle sorprese di questo campionato. Sul fronte opposto, troviamo un’Atalanta a caccia di risposte importanti dopo il KO incassato contro il Torino, e in vista dello “storico” esordio in Champions League, mercoledì sera, a Zagabria.

Genoa-Atalanta, streaming e orario del match

Il match Genoa-Atalanta sarà trasmesso in streaming su Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart), a partire dalle ore 12:30.

Genoa-Atalanta, probabili formazioni:

Andreazzoli si affida al solito 3-5-2 che tanto bene ha fatto in queste prime giornate, e che garantisce perciò una certa affidabilità. Sulla sinistra ci sarà spazio per Pajac che è all’esordio stagionale, al posto di Barreca. Per il resto, l’ex tecnico dell’Empoli, dovrebbe riconfermare gli 11 visti contro la Fiorentina.

Gasperini, di recente nominato “cittadino onorario” di Bergamo, prova a far ripartire i suoi con il 3-4-1-2. In difesa manca Toloi, che verrà sostituito da uno tra Kiajer e Palomino. A centrocampo, De Roon è insostituibile, mentre potrebbe esserci un ballottaggio tra Freuler e Pasalic. Fuori, in attacco, Muriel, che verrà sostituito da Ilicic, in coppia con Zapata.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Pajac; Pianmonti, Kouamè. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Goosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gianpiero Gasperini