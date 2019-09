Genoa-Bologna diretta tv – dove vedere il match di Serie A del 25 settembre

Il Bologna per continuare a sorprendere, il Genoa per risalire la china dopo due sconfitte consecutive.

Così si può riassumere il match di domani sera, valido per la 5a giornata di Serie A, con inizio alle 21.oo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

I rossoblu allenati da Sinisa Mihajlovic hanno collezionato il pareggio all’esordio a Verona, la vittoria di misura sulla Spal, la roboante vittoria in rimonta a Brescia (da 1-3 a 4-3), e infine son caduti in casa per opera della Roma (1-2).

Seppure la classifica sia ancora cortissima, a quota 7 punti insieme a Lazio e Atalanta, un risultato positivo potrebbe proiettare il Bologna nelle primissime posizioni.

Il Genoa invece dopo il pirotecnico pareggio 3-3 con la Roma e il successo sulla Fiorentina, è incappato in due sconfitte perdendo contro l’Atalanta in casa e soprattutto 3-1 a Cagliari e ha ora 4 punti come l’Udinese.

Perfetta parità negli ultimi tre precedenti tra Genoa e Bologna allo Stadio Ferraris con una vittoria per 1-0 a testa e un pareggio per 1-1.

Dove vedere Genoa-Bologna 25 settembre in tv e streaming

Genoa-Bologna sarà trasmessa su SKY a partire dalle ore 21 per chi dispone di un abbonamento a SKY Sport o SKY Calcio.

Volendo seguire il match in streaming invece, è necessario scaricare l’applicazione Now Tv o SKY Go.