Juventus, Dybala ancora verso la panchina a Firenze

E pensare che doveva essere l’anno della rinascita. Le premesse c’erano tutte: un allenatore meno difensivista, una posizione in campo che sembrava essergli stata ritagliata appositamente, a pochi metri dalla porta, l’opportunità di avere alle spalle un centrocampo di maggior qualità che non lo costringesse a un eccessivo lavoro di ripiegamento.

Eppure, quest’anno, per Paulo Dybala è iniziato non nei migliori auspici: tre panchine di fila che hanno certificato come, nelle idee di Sarri, la Juventus possa tranquillamente affidarsi ad altri interpreti.

Non deve essere semplice, a 26 anni, vedersi sopravanzare nelle gerarchie da un compagno molto più maturo di te e che, fino a poco tempo fa, avrebbe potuto essere il tuo perfetto partner anche in Nazionale.

Quel Gonzalo Higuain che, in estate, sembrava sul punto di partire, e che invece ora legittima la sua maglia da titolare a suon di gol e ottime prestazioni.

“Su Dybala punteremo molto questa stagione“, aveva detto Martusciello nel post-Parma giustificandone l’assenza dietro il nome di “scelta tecnica”.

Una scelta tecnica che, ora, potrebbe costare a Dybala la panchina anche a Firenze. Il suo posto dovrebbe essere preso proprio da Higuain che, rinunciato alla nazionale, pare aver intenzione di far ricredere tutto il mondo Juve.

Dybala dovrebbe assistere alla partita dei suoi, ancora dalla panchina. Ció in attesa di una chiamata fin qui solo promessa. E, tra I malpensanti, c’è giá chi ha iniziato a far circolare voci di mercato…..