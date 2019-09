Juventus, i convocati per il Brescia: esclusione eccellente in attacco

Riparte da Brescia la rincorsa scudetto dei bianconeri di Maurizio Sarri. La squadra campione d’Italia, reduce da una vittoria sofferta contro l’Hellas Verona in campionato, è chiamata già a recuperare due punti di ritardo nei confronti dell’Inter. Un gap minimo, ma che non ammette ulteriori passi falsi. Stasera, la Juventus è impegnata sul campo del Brescia, una squadra piuttosto in forma, che sabato scorso ha espugnato lo “Stadio Friuli” grazie a un gol, un po’ rocambolesco, da parte di Romulo. Nella conferenza stampa di ieri, Sarri ha fatto un po’ la conta degli asssenti, annunciando che Cristiano Ronaldo non sarebbe stato della partita. Il portoghese, infatti, è rimasto a Torino a causa di un risentimento muscolare e non sarà parte del gruppo che partirà alla volta di Brescia. Tra i convocati, spunta invece il nome di paulo Dybala, un giocatore alla ricerca di continuità, dopo aver trascorso le prime gare stagionali in panchina.

Questa, la lista completa dei convocati scelta da Sarri per la trasferta di Brescia, e che, dunque, prenderanno parte alla sfida del “Rigamonti“:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Danilo, Bonucci, Demiral, Rugani, Alex Sandro, De Ligt

Centrocampisti: Khedira, Matuidi, Pjanic, Emre Can, Ramsey, Bentancur, Rabiot

Attaccanti: Dybala, Bernardeschi, Cuadrado, Higuain