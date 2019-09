Juventus, pronto un altro colpo a parametro zero: conferme dall’Inghilterra

Tempo di pensare al campo per la Juventus di Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico bianconero è chiamato immediatamente alla “prova del 9”, contro un Atletico Madrid rinforzatosi tanto in estate, e che sicuramente non sarà in vena di fare sconti. In una sorta di remake dell’ottavo di finale disputatosi lo scorso anno, la Juve deve dimostrare sin da subito di poter ambire seriamente al “tetto d’Europa” in uno stadio ostico come il Wanda Metropolitano.



Come sempre, non solo il calcio giocato tiene banco dalle parti di Torino. Anche in ottica calciomercato, infatti, arrivano voci dall’Inghilterra che vorrebbero una Juventus interessata all’acquisto di Nemanja Matic, serbo classe 1988, ormai ai margini del Manchester United. Il mediano, superato nelle gerarchie dal giovane McTominay, starebbe guardandosi intorno per cercare una nuova sistemazione e, secondo il Sun, i bianconeri sarebbero in pole per acquistarne le prestazioni.

In scadenza di contratto a giugno, Matic potrà accasarsi, dovunque vorrà a parametro zero, a partire dal prossimo 1 febbraio. Un’occasione d’oro per una Juventus alquanto deficitaria nel ruolo dei centrocampisti difensivi, e che aveva cercato Matic già ai tempi in cui sulla panchina bianconera sedeva Antonio Conte. Attenzione, però, alla possibile concorrenza che potrebbe scatenarsi sul serbo: Milan e Inter sarebbero entrambe molto interessate al suo acquisto, mentre il Borussia Dortmund avrebbe già avviato contatti preliminari con il suo entourage.

In attesa di vedere quali sorprese ci riserverà il mercato, questa sera assisteremo sicuramente ad un match di altissimo profilo tra due squadre, Atletico Madrid e Juventus, ambedue potenziali candidate alla vittoria finale del trofeo “dalle grandi orecchie”.