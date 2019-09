Juventus-Spal, testa coda in apertura. 6.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sabato 28 settembre, alle ore 15, scenderanno in campo la Juventus di Maurizio Sarri e la Spal di Leonardo Semplici. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino. Questo match aprirà il sesto turno di Serie A. I bianconeri campioni d’Italia hanno 13 punti in classifica e sono a -2 dalla capolista Inter. Di contro la Spal viene dalla sconfitta interna contro il Lecce, la seconda consecutiva per i ferraresi. Gli uomini di Semplici hanno 3 punti in classifica, ultimi a pari punti con la Sampdoria. La Juventus in casa ha sempre vinto in questo campionato, prima contro il Napoli e poi contro il Verona. Di contro la Spal ha sempre perso in trasferta e lontano dalle mura amiche non vince dallo scorso 4 maggio, vittoria per 4-0 sul campo del Chievo.

Juventus-Spal, le probabili formazioni. QUI JUVENTUS – Emergenza terzini per Sarri. Il tecnico bianconero Danilo e De Sciglio out. In più c’è Alex Sandro in dubbio. L’ex Porto è volato in Brasile per la morte del padre e non si sa ancora se sarò disponibile. Certa la conferma di Cuadrado nel ruolo di terzino destro. In mezzo al campo si dovrebbe rivedere il trio Khedira-Pjanic-Matuidi, con il francese che tornerebbe titolare dopo la panchina con il Brescia. In avanti c’è un punto interrogativo su Cristiano Ronaldo. Senza il portoghese conferma per il 4-3-1-2, con Ramsey alle spalle di Higuain-Dybala. QUI SPAL – Solito 3-5-2 per Semplici. Berisha confermato tra i pali, con di fronte a sé il terzetto composto da Cionek, Vicari e Felipe. Per la mediana si fanno invece avanti dal primo minuto il trio formato da Murgia, Missiroli e Kurtic. Toccherà quindi a Sala e Tomovic agire ai lati, tenuto conto che Di Francesco è indisponibile. In attacco infine per la Spal i punti di riferimento rimangono Petagna e Floccari, benché le alternative in panca degli spallini non manchino.

Juventus-Spal, come seguire il match in tv e streaming

Juventus-Spal, info tv e streaming. Il match, con calcio d’inizio alle 15, sarà visibile sugli schermi Sky Sport. In particolare la partita potrà essere seguita su Sky Sport Serie A (202 del telecomando Sky e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del telecomando Sky). Per quanto riguarda lo streaming c’è il servizio Sky Go, disponibile gratuitamente per gli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. L’ultimo Juventus-Spal si è giocato il 24 novembre 2018. Vittoria bianconera per 2-0, con le reti di Cristiano Ronaldo e Mandzukic.