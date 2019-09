Lazio-Parma streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match domenica 22 settembre

Domenica 22 settembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, Lazio-Parma si sfideranno per il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Parma, presentazione del match

Match delicato per le due squadre, soprattutto per la squadra biancoceleste che dopo il buon avvio con vittoria in casa della Sampdoria e pareggio nel derby, dopo la sosta ha perso contro Spal e Cluj in Europa League entrambe le volte per 2-1 e sempre subendo la rimonta avversaria dimostrando una tenuta fisica alquanto deficitaria. Il match contro i gialloblu non potrà essere sbagliato visto anche che la maggior parte della tifoseria lamenta un mercato deficitario considerato l’ottavo posto della scorsa stagione, salvato alla fine con la conquista della Coppa Italia e anche il tecnico Simone Inzaghi sta diventando oggetto di critica, non solo nei tifosi ma anche a livello di stampa.

Il Parma di Roberto D’Aversa in tre incontri ha ottenuto una vittoria in trasferta sul campo dell’Udinese e due sconfitte casalinghe, ma se quella all’esordio contro la Juventus ci poteva stare, molto meno quella subita domenica scorsa contro il Cagliari con un pesante 3-1 che ha fatto suonare un campanello d’allarme; un ulteriore sconfitta sarebbe pesante in vista anche del derby emiliano di mercoledì prossimo contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di campionato.

Dunque un match delicato che le due squadre dovranno giocare con molta attenzione; nella scorsa stagione (17 marzo) la Lazio vinse all’Olimpico per 4-1 una gara senza storia fin dall’inizio, considerando che all’intervallo stava già sul 4-0 (Marusic, doppietta Luis Alberto e Lulic). Complessivamente a Roma i precedenti sono 25 con 15 successi dei padroni di casa, 7 pareggi e vittorie degli ospiti, l’ultima nella stagione 2009-10 per 2-1. Sono 41 le reti biancocelesti, 20 quelle gialloblu.

L’arbitro dell’incontro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo coadiuvato dagli assistenti Villa e Glori, quarto uomo Daniele Minelli. Al VAR agirà David Massa con AVAR Stefano Liberti. Con il fischietto siciliano la Lazio vanta sei precedenti con tre vittorie, due pareggi un sconfitta, mentre con il Parma tre direzioni con due ko e un pareggio.

Lazio-Parma, probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro (Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Lazio-Parma, dove il vedere il match

Il match della quarta giornata del campionato di Serie A Lazio-Parma in programma allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (canale 202 del decoder Sky, 113 e 383 del digitale terrestre), Sky Sport Uno HD (ch 201 di Sky, 182 o 312 del DDT) e Sky Sport HD (ch.252) con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico del ex calciatore Massimo Ambrosini. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Lazio-Parma, diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del San Paolo sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.