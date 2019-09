Napoli-Sampdoria 2-0 (Video Highlights): una doppietta di Mertens regola i blucerchiati ancora a zero punti

Nel secondo anticipo del sabato, il Napoli ha sconfitto al San Paolo la Sampdoria per 2-0; il match è stato deciso da una doppietta di Mertens (un gol per tempo): la prima marcatura al 13′ con Di Lorenzo bravo a crossare di prima intenzione sul primo palo e il belga bravo ad anticipare tutti, la seconda al minuto 67 da un’azione nata da Llorente che controllava bene un pallone e serviva il suo compagno di squadra che con un tiro potente deviato da Ferrari batteva l’estremo difensore ospite. In realtà il gol era stato prima annullato per fuorigioco, ma dopo il consulto con il VAR l’arbitro La Penna convalidava la rete. In classifica i partenopei si portano a sei punti, mentre i blucerchiati sono sempre fermi a zero.

Highlights del match

Napoli-Sampdoria, presentazione del match

Sabato 13 settembre alle ore 18 allo stadio San Paolo si affronteranno Napoli-Sampdoria, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A.

La gara che arriva dopo la sosta per le Nazionali, sarà molto delicata per entrambe le squadre: i partenopei esordiranno davanti ai propri tifosi dopo le due iniziali trasferte giocate in chiaro-scuro, ma mentre all’esordio c’era stata la vittoria contro la Fiorentina per 4-3 dopo un match complicato e dalle mille emozioni, la settimana seguente a Torino contro la Juventus la sconfitta curiosamente ancora con un 4-3, dopo la rimonta momentanea da 3-0, ha fatto sorgere molti dubbi sulla tenuta della difensiva perchè per una squadra come il Napoli le sette reti dopo due giornate sono decisamente troppe, considerando che è stato acquistato Manolas per dare più spessore al reparto arretrato.

Il tecnico Carlo Ancelotti in queste due settimane ha lavorato molto sui meccanismi di difesa e spera che nell’anticipo di sabato si vedano miglioramenti, anche perchè scenderà al San Paolo la Sampdoria di mister Eusebio di Francesco che non solo ha incassato due sconfitte in altrettanti incontri, ma sono stati due ko pesanti visto che a Marassi ha perso all’esordio contro la Lazio per 3-0 in una gara senza storia, e la domenica successiva il 4-1 sul campo del Sassuolo ha lanciato parecchi campanelli d’allarme.

Urge un cambiamento di rotta piuttosto veloce perchè un’eventuale altra sconfitta peraltro sulla carta probabile al San Paolo, farebbe precipitare la situazione considerato che settimana prossima a Genova sbarcherà il Torino di Walter Mazzarri, altro avversario difficile e fare punti sarà complicato.

Napoli-Sampdoria, precedenti e sestina arbitrale

I precedenti in Serie A tra le due squadre in terra napoletana sono 52 che vedono i padroni di casa in vantaggio per 24 vittorie contro 9 degli ospiti con 19 pareggio; i blucerchiati non si impongono al San Paolo addirittura dalla stagione 1997-98 (0-2), mentre l’anno scorso vittoria partenopea con un netto 3-0.

L’arbitro della gara sarà Federico La Penna della sezione di Roma, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi di Bergamo e Emanuele Prenna di Molfetta. Quarto uomo Valerio Marini di Roma, mentre agli schermi del VAR ci saranno Luca Banti di Livorno e Alessandro Costanzo di Orvieto. Sono tre i precedenti del fischietto capitolino con entrambe le formazioni: il Napoli ha tre vittorie, mentre la Sampdoria una vittoria e due sconfitte.

Napoli-Sampdoria, formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elman, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano .

Sampdoria (4-3-3): Audero; Ferrari, Murillo, Regini, Bereszynski; Linetty, Ekdal, Murru; Caprari, Quagliarella, Rigoni.

