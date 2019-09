Serie A, 6.a giornata: programmazione televisiva e telecronisti dei match

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto le vittorie di Inter e Juventus che si sono staccate momentaneamente dal resto della compagnia, saranno proprio le due prime in classifica ad inaugurare il sesto turno di Serie A: cominceranno i campioni d’Italia che ospitano la Spal ultima in classifica con tre punti in coabitazione con la Sampdoria, e proprio i blucerchiati sono i protagonisti del secondo anticipo di giornata ospitando la squadra nerazzurra capolista a punteggio pieno; alla sera invece match interessante dovrebbe essere quello tra Sassuolo-Atalanta.

Per quanto riguardo le partite domenicali, si comincia con il lunch match tra Napoli-Brescia con i partenopei che devono riscattare l’opinata sconfitta casalinga ad opera del sorprendente Cagliari; nel pomeriggio (ore 15) in campo Udinese-Bologna e le squadre capitoline Lazio e Roma che giocheranno rispettivamente contro Genoa (in casa) e Lecce (in trasferta). Alle ore 18 sfida salvezza tra Cagliari-Verona, mentre alle ore 20.45 match delicato per un Milan in crisi che al Meazza ospita la Fiorentina.

Chiude il quadro il posticipo del lunedì tra Parma-Torino reduci dalle belle vittorie nel turno infrasettimanale.

Serie A, 6.a giornata programmazione televisiva e telecronisti

Juventus-Spal, sabato 28 settembre ore 15



Sampdoria-Inter, sabato 28 settembre ore 18



Sassuolo-Atalanta, sabato 28 settembre ore 20.45



Napoli-Brescia, domenica 29 settembre ore 12.30



Lazio-Genoa, domenica 29 settembre ore 15





Lecce-Roma, domenica 29 settembre ore 15



Udinese-Bologna domenica 29 settembre ore 15



Cagliari-Verona, domenica 29 settembre ore 18



Milan-Fiorentina, domenica 29 settembre ore 20.45



Parma-Torino, lunedì 30 settembre ore 20.45

