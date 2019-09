Dopo la sosta per la Nazionali ecco tornare il campionato di Serie A con i match della terza giornata che avrà il suo inizio sabato con i tre anticipi delle squadre impegnate in Champions League (inizio martedì 17-mercoledì 18), ovvero la Juventus impegnata a Firenze contro i viola, il Napoli che ospita la Sampdoria e infine l’Inter che al Meazza incontra l’Udinese. La quarta squadra impegnata nella massima competizione europea, l’Atalanta, sarà impegnata domenica nel lunch match a Marassi contro il Genoa.

Il resto del programma non prevede match di cartello; le romane giocheranno entrambe contro le emiliane: la Lazio sul campo della Spal, mentre la Roma ospiterà il Sassuolo; sfide importanti per la teorica zona salvezza quelle tra Brescia-Bologna e Parma-Cagliari, mentre nel posticipo domenicale il Milan sarà ospite del Verona. Chiude il quadro lunedì sera la gara tra il Torino a punteggio pieno e il Lecce ancora fermo a zero punti.

Serie A telecronisti 3.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Fiorentina-Juventus, sabato 14 settembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Napoli-Sampdoria, sabato 14 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Inter-Udinese, sabato 14 settembre ore 20.45 DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo commento: Francesco Guidolin



Genoa-Atalanta, domenica 15 settembre ore 12.30 DAZN

Telecronaca: da comunicare commento:

Brescia-Bologna, domenica 15 settembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: da comunicare commento:

Parma-Cagliari, domenica 15 settembre ore 15 DAZN

Telecronaca: da comunicare commento:

Spal-Lazio, domenica 15 settembre ore 15 (Sky Sport SerieA 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Luca Pellegrini

Roma-Sassuolo, domenica 1 settembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Verona-Milan, domenica 15 settembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Massimo Ambrosini

Torino-Lecce, lunedì 16 settembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Lorenzo Minotti