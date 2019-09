Tra oggi e giovedì torna il campionato di Serie A con il primo turno infrasettimanale stagione che vedrà disputarsi gli incontri validi per la quinta giornata.

Si parte alle ore 19 di oggi con l’anticipo molto importante in zona salvezza tra Verona-Udinese con i friulani che vengono da tre sconfitte consecutive, alle ore 21 invece ci sarà l’esordio di Mario Balotelli con il suo Brescia che allo stadio Rigamonti ospiterà la Juventus orfana di Cristiano Ronaldo che lamenta un piccolo infortunio.

Mercoledì 25 il clou della giornata con ben sette match in programma dove il clou si disputerà al Meazza che vedrà scendere in campo Inter-Lazio, con i nerazzurri unica squadra a punteggio pieno, ma attenzione ai biancocelesti che nella scorsa stagione vinsero due volte a Milano (campionato e Coppa Italia). Molto interessante si presenta anche Roma-Atalanta in una gara che potrebbe regalare parecchi gol visto gli attacchi molto prolifici di entrambe le squadre; altre due sfide da brividi guardando la classifica le giocheranno Spal-Lecce e Fiorentina-Sampdoria con tutte e quattro le compagini invischiate già nella zona bassa; la terza forza attuale del campionato, ovvero il Napoli, ospiterà al San Paolo il Cagliari, mentre Parma-Sassuolo e Genoa-Bologna sono incontri dal pronostico incerto. Chiuderà il posticipo del giovedì Torino-Milan che vede i rossoneri già in ritardo in ottica quarto posto e che non potranno ripetere la brutta prestazione di sabato sera nel derby contro l’Inter, granata che devono riscattarsi dalla due sconfitte consecutive (Lecce e Sampdoria).

Serie A telecronisti 5.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Verona-Udinese, martedì 24 settembre ore 19 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Brescia-Juventus, martedì 24 settembre ore 21 (DAZN1 canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Roma-Atalanta, mercoledì 25 settembre ore 19 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Fiorentina-Sampdoria, mercoledì 25 settembre ore 21 (DAZN1+ canale 212)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Genoa-Bologna, mercoledì 25 settembre ore 21 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Lorenzo Minotti



Inter-Lazio, mercoledì 25 settembre ore 21 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Napoli-Cagliari, mercoledì 25 settembre ore 21 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 255)

Telecronaca: Riccardo Gentile , commento: Carolina Morace

Parma-Sassuolo, mercoledì 25 settembre ore 21 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Renato Zaccarelli

Spal-Lecce, mercoledì 25 settembre ore 21 (DAZN1 canale 209)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani, commento: Alessandro Budel

Torino-Milan, giovedì 26 settembre ore 21 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani