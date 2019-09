Spal-Lecce streaming (Dazn) e probabili formazioni

Spal-Lecce è una delle gare in programma per questa quinta giornata di Serie A. Ad affrontarsi, nello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, due compagini che hanno l’assoluta necessità di muovere la propria classifica, se non vogliono trovarsi seriamente invichiate nella lotta per non retrocedere. Siamo solo alla quinta giornata, ma in casa Spal piove già ul bagnato. Marco D’Alessandro, chiamato a riempire la lacuna lasciata da Manuel Lazzari sulla destra, ha subito un brutto infortunio (lesione del crociato) nella gara contro il Sassuolo e sarà costretto a saltare il resto della stagione. Dopo il Ko simile subito da Fares, Semplici si trova dunque a fronteggiare una situazione d’emergenza sulle corsie esterne. Di fronte a sè, troverà il Lecce che, sebbene non abbia raccolto tanti punti in queste prime quattro giornate, aveva ben impressionato anche nel corso della gara persa a San Siro, per 4-0, contro l’Inter.

Spal-Lecce streaming e orario del match

La gara tra Spal e Lecce è in programma stasera alle ore 21:00 e sarà visibile in streaming sulla piattaforma Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart).

Spal-Lecce: le probabili formazioni:

SPAL (3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Cionek; Sala, Kurtic, Valdifiori, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Leonardo Semplici

LECCE (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tatchidis, Majer; Falco, Babacar, Mancosu. Allenatore: Fabio Liverani