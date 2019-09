Squalificati Sere A, due stop per il prossimo turno. Dopo la prima sosta stagionale per le nazionali nel prossimo weekend torna il campionato di SerieA 2019/2020. Il programma della terza giornata verrà aperto da Fiorentina-Juventus, che si giocherà sabato 14 settembre alle ore 15 all’Artemio Franchi di Firenze. Sempre sabato, alle 18, ci sarà Napoli-Sampdoria. I partenopei sono attesi dal debutto stagionale al San Paolo. I blucerchiati dovranno rinunciare a Ronaldo Vieira, espulso contro il Sassuolo e fermato per un turno dal giudice sportivo. Luci a San Siro per l’anticipo serale del sabato, alle 20.45 ci sarà Inter-Udinese. Il primo lunch match stagionale vedrà in campo Genoa-Atalanta. Partita speciale per Gasperini, visto la sua lunga militanza sulla panchina genoana.

Squalificati Serie A, ancora fermo Balotelli

Squalificati Serie A, niente Bologna per SuperMario. Alle ore 15 di domenica 15 settembre ci saranno tre partite: Parma-Cagliari, Spal-Lazio e Brescia-Bologna. In quest’ultima partita sarà assente per squalifica Mario Balotelli. L’ex Inter e Milan dovrà scontare il penultimo dei 4 turni di squalificata ricevuti in Francia sul finire della passata stagione. Balotelli tornerà disponibile per Brescia-Juventus del 25 settembre. Il programma della 3.a giornata di Serie A continuerà con Roma-Sassuolo, ore 18 allo stadio Olimpico. Il posticipo domenicale vedrà in campo il Milan al Marc’Antonio Bentegodi contro il Verona. Chiusura lunedì sera, ore 20.45, con Torino-Lecce.