Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo. Sono 4 i giocatori che non potranno giocare la prossima giornata del campionato di Serie A. La prossima sarà l’ultimo turno che vedrà fermo ai box Mario Balotelli. L’ex Milan e Inter potrà esordire in campionato contro la Juventus, nel turno infrasettimanale. Sono 3 le giornate di squalifica inflitte a Rodrigo De Paul: “Condotta violenta: per avere, al 36° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario”, questo il referto per il fantasista argentino dell‘Udinese, che tornerà dunque in campo il 6 ottobre contro la Fiorentina.

Squalificati Serie A, gli altri fermati per la 4.a giornata

Squalificati Serie A, Milan senza Calabria. Non solo De Paul, sono 3 i giocatori fermati dal giudice sportivo per un turno: DESSENA Daniele (Brescia):”Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. CALABRIA Davide (Milan):“Per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. STEPINSKI Mariusz Pawel (Hellas Verona): “Per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Il derby milanese, sabato 21 settembre ore 20.45, dunque perde uno dei protagonisti, Giampaolo probabilmente darà una chance ad Andrea Conti. Inoltre non c’è stata nessuna sanzione per Cagliari e Verona, rispettivamente sui casi Lukaku e Kessié. Così è se vi pare.