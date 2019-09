Tonali nel mirino di una big europea: i dettagli

Uno degli uomini più in vista nel Brescia di Eugenio Corini è Sandro Tonali. Il gioiellino classe 2000 rappresenta un punto fermo del centrocampo delle rondinelle, nonchè uno dei prospetti più interessanti per il futuro del calcio italiano. In estate, nonostante le tante offerte e i corteggiamenti pervenuti, il presidente Massimo Cellino ha preferito tenersi stretto il suo talento, nell’intenzione di renderlo il fulcro del progetto bresciano e, al limite, venderlo a un prezzo lievitato durante il prossimo calciomercato. A proposito di calciomercato, sul regista sarebbe piombato anche il Psg squadra che, tradizionalmente, è nota per essere particolarmente attenta ai talenti italiani. Leonardo, stando alle fonti, sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni per bruciare la concorrenza e portare a Parigi il giovane fuoriclasse. Tra le squadre più interessate al giovane talento del Brescia, c’è la Juventus, squadra che continua a seguirlo attentamente e che, secondo le fonti attendibili della Gazzetta dello Sport, avrebbe già avuto, nella persona di Paratici, avrebbero già avuto un incontro con Cellino nel post match con il Brescia dello scorso mercoledì. Ora i bianconeri dovranno guardarsi dall’insidia Paris Saint-Germain che potrebbe allettare Tonali con un contratto sontuoso. Il giovane Sandro è inesorabilmente destinato a spiccare il volo verso lidi più prestigiosi. Resta da vedere quale squadra riuscirà ad aggiudicarselo.