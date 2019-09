Verona-Udinese, in campo per il riscatto. 5.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Martedì 24 settembre, alle ore 19, il primo turno infrasettimanale verrà aperto dal match tra il Verona di Ivan Juric e l‘Udinese di Igor Tudor. Si giocherà allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I gialloblu padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus. Gli uomini di Juric non hanno per nulla sfigurato al cospetto degli 8 volte di fila campioni d’Italia. Anche l‘Udinese ha perso nell’ultimo turno di Serie A, uno o-1 casalingo contro il Brescia. Il Verona non ha ancora vinto in casa in questa stagione, pareggio contro il Bologna e sconfitta contro il Milan. L’Udinese, dopo la vittoria all’esordio proprio contro i rossoneri, ha collezionato 3 sconfitte di fila.

Verona-Udinese, le probabili formazioni. QUI VERONA – Juric recupera Stepinski, l’ex Chievo dovrebbe tornare al centro dell’attacco dopo lo stop per squalifica contro la Juventus. Questi i probabili undici titolari del Verona, (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. QUI UDINESE – Ancora 3-5-2 per Tudor, che in attacco potrebbe regalare la prima maglia da titolare a Nestorovski al fianco di Lasagna. Questa la possibile formazione titolare dell’Udinese al Bentegodi, (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto (Nestorovski), Lasagna.

Verona-Udinese, info tv e streaming. Il primo anticipo della 5.a giornata di Serie A potrà essere seguita sugli schermi Sky Sport. In particolare Verona-Udinese sarò visibile su Sky Sport Serie A (202 del telecomando Sky e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 di Sky). La partita potrà essere seguita anche in streaming con Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky e fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 19. Il Verona non batte l’Udinese in casa in Serie A dal 14 aprile 2002, quando gli scaligeri si imposero per 1-0. Ultimo successo friulano al Bentegodi è del 13 maggio 2018, un 1-0 firmato dal gol partita di Barak. Il segno X manca in Verona-Udinese dal 18 maggio 2015, vantaggio veronese con un rigore di Pazzini e pareggio bianconero con Thereau.