Una bella Atalanta batte il Lecce per 3-1 e si porta al terzo posto in classifica scavalcando il Napoli che ha pareggiato 0-0 sul campo del Torino. Le tre reti realizzate portano la firma di Zapata e Gomez nel primo tempo al 35′ e 40′, mentre nella ripresa è Gosens al 56′ a triplicare. Per i salentini gol della bandiera di Lucioni all’84’ con un colpo di testa.

Highlights del match

Atalanta-Lecce, presentazione del match

Domenica 6 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta-Lecce si affronteranno per il match della settima giornata del campionato di Serie A.

Per i bergamaschi finalmente è giunta l’ora di debuttare nel loro impianto di casa che da inizio maggio ha subito dei lavori di ammodernamento ed è pronto per questa stagione 2019-20, dopo le due partite giocate al Tardini di Parma contro Torino e Fiorentina. L’avversario di giornata è il Lecce del tecnico Fabio Liverani che per ora sta giocando meglio in trasferta dopo ha ottenuto sei punti (vittorie contro Torino e Spal) e dunque da prendere con le molle. I bergamaschi dopo la sconfitta casalinga sfortunata in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk proprio all’ultimo secondo, cercheranno subito di rialzarsi e continuare l’ottima marcia in campionato che vede la squadra di mister Gianpiero Gasperini al terzo posto a -3 dalla Juventus e -5 dall’Inter che domenica sera si sfideranno a San Siro.

I giallorossi che domenica scorso hanno perso in casa contro la Roma per 1-0, avranno un altro match proibitivo, ma la squadra pugliese ha dimostrato comunque una buona organizzazione di gioco e buona base per raggiungere l’obiettivo stagione che è la permanenza in Serie A. Attualmente il Lecce è quart’ultimo con sei punti e ha un punto di vantaggio sul Genoa terz’ultimo che sabato sera incontrerà il Milan a Marassi. Sarà una lotta fino all’ultima giornata e anche se queste sono gare sulla carta dal pronostico avverso, anche un pareggio potrebbe fare la differenza alla fine del torneo.

Sono undici i precedenti giocati in terra bergamasca che vedono i padroni di casa in vantaggio per vittorie contro una sola degli ospiti e cinque pareggi; sono invece 25 le reti complessive realizzate (15-10 per la Dea). Nelle ultime tre gare è sempre uscito il segno X (2004-05 2-2, 2008-09 0-0 e 2011-12 0-0).

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna di Molfetta e Francesco Fiore di Barletta, quarto uomo Francesco Fourneau Di Roma, mentre al VAR e all’AVAR saranno presenti rispettivamente Rosario Abisso di Palermo e Daniele Bindoni di Venezia.

Atalanta-Lecce, formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Gosens, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata All. Gasperini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula, Petriccione; Mancosu; Falco, La Mantia. All. Liverani

Atalanta-Lecce, diretta tv e streaming

SEGUI ATALANTA-LECCE, SERIE A IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Atalanta-Lecce, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; il match in programma domenica 6 ottobre alle ore 15, con telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.