Bologna-Sampdoria streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie A 27 ottobre ore 12.30. Allo stadio Dall’Ara si affrontano Bologna e Sampdoria nel lunch match della 9° giornata di campionato di Serie A TIM. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta maturata in casa della Juventus e attualmente occupano il 13° posto in classifica, con 9 punti all’attivo; i doriani, invece, complice l’arrivo di Ranieri, grande conoscitore del calcio italiano, nell’ultima giornata di campionato hanno ritrovato la vittoria con un punto contro la Roma e attualmente sono ultimi in classifica con 4 punti. Arbitra Daniele Doveri di Roma 1, al VAR c’è Gianluca Rocchi. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Dazn.

Il tecnico Mihajlovic, che dovrebbe essere regolarmente presente in panchina, schiererà con tutta probabilità il 4-2-3-1: Skorupski in porta; difesa a quattro con Mbaye, Danilo, Bani e Krejci; Poli e Svanberg agiranno sulle fasce esterne del centrocampo composto da Orsolini, Soriano e Sansone; in attacco Palacio unica punta.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic

Il tecnico Ranieri dovrebbe proporre il 4-3-1-2: Audero confermato tra i pali; difesa a quattro con Bereszynski e Murru esterni, mentre gli altri saranno Colley e Murillo; a centrocampo Ekdal in cabina di regia, con Vieira e Bertolacci mezze ali, sulla trequarti ci sarà Ramirez, alle spalle del duo offensivo Gabbiadini-Quagliarella.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Bertolacci; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri



Bologna-Sampdoria, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 12.30 in diretta streaming su DAZN – sarà di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Alessandro Iori. Pre (dalle 12.10) e post partita in diretta dal Dall’Ara di Bologna con Giulia Mizzoni e i suoi ospiti.

La sfida del Dall’Ara di Bologna sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Bologna-Sampdoria su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Bologna-Sampdoria in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.

Grazie all’accordo siglato a fine agosto il match sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.