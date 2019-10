“Bomba” dall’Inghilterra: Sarri ha scelto lui per il centrocampo

Il mercato della Juventus non dorme mai. La societrà bianconera è sempre alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la rosa e starebbe pensando, in vista del mercato di gennaio, ad aggiungere un importante rinforzo al centrocampo del mister. Uno dei nomi che restano in cima alla lista bianconera, è quello di Ngolo Kantè, mediano del Chelsea, da tutti considerato uno degli uomini più forti al mondo nel ruolo. La sua valutazione è abbastanza alta, almeno 78 milioni di euro ma, come riferisce il Daily Mail, il tecnico bianconero avrebbe già dato mandato alla società di provare a prendere il giocatore, il cui contratto scade nel 2023, in vista di questa estate. Allenato già ai tempi delò Chelsea, Kantè è uno di quei giocatori che farebbe la felicità di qualsiasi allenatore, in quanto riesce ad abbinare alla perfezione ambedue le fasi. Calciatore dal grande fisico, e dalle grandi doti atletiche, Kantè rimane un obiettivo concreto per la Juventus, che già lo aveva cercato ai tempi di Allegri, prima di vederselo strappare proprio dai Blues. Chissà se il richiamo di Sarri, tecnico col quale ha vinto un’Europa League e che lo considerava fondamentale per il proprio gioco, basterà per convincere Kantè a trasferirsi in quel di Torino la prossima estate.