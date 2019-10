Fabian Ruiz alla Juventus? La “bomba” dalla Spagna

E’ tra gli elementi imprescindibili del Napoli di Ancelotti, ma Fabian Ruiz potrebbe presto approdare alla Juventus. A scriverlo è Don Balon che raccnta come, le ottime prestazioni offerte in questi ultimi due anni dall’ex Betis, abbiano fatto “drizzare” le antenne ai migliori club europei. Tra questi, in prima fila, ci sarebbero ovviamente le due grandi di Spagna: Barcellona e Real Madrid. Non solo, anche la Juventus, che con il Napoli ha dato vita a una delle operzioni interne di calciomercato più eclatanti della storia (quella relativa al passaggio di Higuain in bianconero), si sarebbe messa sulle tracce dello spagnolo classe 1996. La richiesta verrebbe direttamente da Maurizio Sarri, grande estimatore di Fabian Ruiz e desideroso di averlo con sè in quel di Torino. D’altronde parliamo di una mezzala piuttosto prolifica sottoporta, oltre ad esssere dotato di una buona duttilità tattica e a disimpegnarsi bene in ambedue le fasi. Resta difficile, nonostante tutto, immaginare che il Napoli decida di privarsi di un pezzo tanto pregiato della propria mediana. De Laurentiis ha più volte ribadito la propria intenzione di puntare sul ragazzo, intenzione suggellata da un rinnovo di contratto in via di definizione. La Juventus, però. agisce spesso sorniona, e nulla può escludere che, la prossima estate, Paratici possa provare a convincere Ruiz nel cambiare maglia.