Fiorentina: UFFICIALE rinnovo Castrovilli. Lo annuncia Pradè

Giornata molto importante in casa Fiorentina: Gaetano Castrovilli ha rinnovato il proprio contratto con la società viola sino al 2024. Una notizia nell’aria già dalla giornata di ieri, e che oggi è stata ufficializzata, in conferenza stampa, dal DS Pradè. Visibilmente soddisfatto, il dirigente è di cero consapevole di aver costruito una squadra importante in estate che ora, sotto la guida di Vincenzo Montella, sta cominciando a raccogliere i primi frutti. Castrovilli è, sicuramente, la sorpresa più lieta di questa nuova Fiorentina, come confermato dallo stesso Pradè: “Castrovilli rappresenta il futuro per la Fiorentina. E’ un giocatore sul quale puntiamo molto: giovane, forte e intelligente. Le cifre del rinnovo? Sono quelle che girano in questi giorni (un milione), ma dipenderanno anche da lui: più saprà giocare bene, più si dimostrerà decisivo, più le cifre lieviteranno“. Niente clausola rescissoria, infine: “Non ci abbiamo neanche pensato”. Di certo, Castrovilli rappresenta, insieme a Chiesa, “l’oro” di Firenze: un giocatore dotato di grande classe, capace di inserimenti, bravo nel dribbling (secondo per dribbling riusciti dopo Ribery), e che si muove tanto per la squadra. Il rinnovo da un milione, con bonus a salire, mostrano, da una parte la fiducia della squadra nei suoi confronti, dall’altra, la volontà del ragazzo di crescere e mantenere i piedi per terra.