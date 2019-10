Juventus, deciso il futuro di Rugani

Daniele Rugani sembra destinato a lasciare la Juventus. Il centrale classe 1994, è rimasto a Torino a causa dell’infortunio di Giorgio Chiellini, dopo che, durante quest’estate, Arsenal e Roma lo avevano cercato con insistenza. Nonostante questo, Rugani fatica ancora a trovare spazio nelle gerarchie di mister Sarri e, anche per riprendere in mano la propria carriera, avrebbe deciso di trasferirsi altrove, per cercare maggiore continuità, magari già nel mercato di gennaio. Le pretendenti, fa sapere Juvelive.it, sono sempre le solite: sia l’Arsenal che al Roma rimangono in corsa anche se, gli ultimi movimenti di mercato delle due formazioni (con gli arrivi di Smalling e David Luiz), rendono difficile ipotizzare nuovi innesti in difesa. Rugani resta comunque in partenza in quel di Torino. Il difensore non ha ancora esordito ufficialmente in questa stagione, nonostante si trovi agli ordini del suo mentore ai tempi di Empoli: Maurizio Sarri. L’ex Chelsea sembra aver ben chiare le proprie gerarchie, nelle quali De Ligt figura titolare con Demiral prima riserva in attesa del rientro di Chiellini dal brutto infortunio al crociato. E Rugani? Per il giovane centrale toscano, considerato una promessa al suo arrivo sotto la Mole, rimane in bilico e, nella prossima sessione di mercato, sarà costretto a fare le valigie.